Diciassette nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 14 persone asintomatiche individuate con attività di screening, e altri cinque decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 14, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 192. È quanto emerge dal bollettino quotidiano sul coronavirus. Complessivamente in regione da inizio epidemia si sono registrati 28.073 casi di positività, mentre le vittime sono arrivate a 4.204. Per la seconda volta Piacenza registra un “doppio zero”, un giorno senza nuovi positivi e nuovi decessi.

