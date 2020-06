E’ di 24 nuovi positivi (di cui 21 asintomatici, individuati grazie all’attività di screening a fronte di 7.793 tamponi) e sette morti il bilancio delle ultime 24 ore dell’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, dove, dall’inizio dell’emergenza, si sono registrati 27.970 casi di positività e 4.192 decessi.

Secondo i dati aggiornati alle 12 e diffusi dalla Regione, ci sono 112 nuove guarigioni, che portano il totale di 21.717: oltre il 77% dei contagiati. Di conseguenza calano anche i casi attivi, che sono 2.061, come pure i ricoverati in terapia intensiva, che sono 25 (sei in meno di ieri). Due in più di ieri, 228 in totale, sono invece sono i ricoverati negli altri reparti Covid.

Nelle ultime 24 ore due persone sono morte in provincia di Piacenza, una a Bologna tre a Ferrara e una a Rimini. (ANSA).



