Risale il numero dei contagi da coronavirus in Emilia-Romagna a fronte però di un incremento anche nel numero dei tamponi effettuati: in 24 ore in regione si registrano 74 nuovi casi e 11 nuovi decessi. Da ieri sono stati effettuati 9.128 tamponi. Sono 77, uno in meno rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva.

Di questi nuovi casi, 17 derivano dalle verifiche su persone che presentavano i sintomi, mentre gli altri 57 nuovi casi dall’attività di screening su persone asintomatiche fatta da tamponi e test sierologici. Da qui anche il numero significativo di tamponi, 9.128 da ieri, che somma le due distinte categorie di rilevazione (310.696 i tamponi totali).

L’allargamento dell’azione regionale di contrasto al virus, con la ricerca del virus stesso su persone senza sintomi sta portando a risultati anche dal punto di vista della prevenzione. E grazie alla campagna di screening sierologici voluta dalla Regione, anche nella provincia di Parma è stato possibile individuare 15 nuovi casi positivi totalmente asintomatici: il 75%, quindi, dei 21 casi complessivi registrati oggi a Parma.

