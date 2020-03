(ANSA) – BOLOGNA, 13 MAR – Ha preso il via ‘La Cultura non si ferma’ il festival di cultura digitale della Regione Emilia-Romagna, che va in streaming in digitale e sul canale Lepida Tv. Ogni sera ci saranno film, documentari, concerti e spettacoli. “Voi non potete venire da noi – ha detto l’assessore alla cultura Mauro Felicori – allora noi abbiamo pensato di venire nelle vostre case. Tutti i giorni veniamo a casa vostra con concerti, film, documentari, noi saremo veicolo di tutto quello che il sistema della cultura dell’Emilia-Romagna ci proporrà. La cultura come riscatto, come incoraggiamento, in vista di una primavera che verrà alla fine di questa epidemia”. Ad aprire la programmazione il corotmetraggio pluripremiato ‘Piove’ ambientato a Pennabilli. Domani sera alle 21 l’appuntamento è con ‘Garrincha Loves Casa Tua’, un festival casalingo condotto da ‘Lo Stato sociale’. Tutti gli operatori culturali della Regione possono candidarsi a partecipare.

(ANSA).



