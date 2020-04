(ANSA) – BOLOGNA, 03 APR – Salgono a 15.932 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna e, rispetto a ieri, ci sono 91 nuovi decessi. Sono i dati sull’emergenza comunicati dal commissario ad acta Sergio Venturi.

I nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, sono 599, sulla base di 3.535 tamponi. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 364, due in meno rispetto a ieri. E si sono registrati anche 29 ricoverati in meno anche nei reparti non di terapia intensiva (3.915 oggi rispetto ai 3.944 che si contavano ieri). (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram