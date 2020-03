Il dato sulle guarigioni “è poco realistico” e per questo “abbiamo sollecitato i direttori generali delle aziende sanitarie a essere più pronti nel comunicarcele”. A dirlo Sergio Venturi, commissario per l’emergenza della Regione Emilia-Romagna. “Ci risulta siano molte di più”, ha spiegato, durante il bollettino quotidiano trasmesso via Facebook: “Ormai sono passati venti giorni e molte persone sono decisamente in una situazione di post-malattia”. Secondo Venturi, infatti, “siamo abituati a enfatizzare i numeri negativi, pensando che se diamo quelli positivi dopo qualche giorno è lo stesso”. Ma, “non è vero: i cittadini vogliono essere tranquillizzati sui numeri delle persone che contraggono l’infezione e poi la superano”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram