(ANSA) – ROMA, 19 GEN – “Nel primo tempo siamo stati bravissimi in fase difensiva, meno nella costruzione. Nella ripresa abbiamo terminato in crescendo: il rammarico è che, nonostante la prestazione, non abbiamo fatto risultato. Credo che lo stadio si sia un po’ impaurito nel finale, vuol dire che i ragazzi han creato difficoltà alla Juventus”. Così il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta allo Stadium.

“Guardo all’Europa? Il Parma ha fatto un grande girone d’andata nonostante i tanti infortuni – ha sottolineato a Sky Sport -. La rosa è corta, ma siamo ambiziosi: l’obiettivo è far meglio rispetto all’andata, tuttavia sarà decisivo recuperare i giocatori importanti”. (ANSA).



