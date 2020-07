(ANSA) – ROMA, 18 LUG – “Sono contento per il team, quinto e sesto tempo, vedendo dove eravamo in Austria direi che è positivo”. Charles Leclerc prova a buttarsi alle spalle la pessima prova nel Gp di Stiria e si mostra soddisfatto della terza fila da cui partirà domani in Ungheria. E’ stata una qualifica difficile per me – ha detto il pilota Ferrari a Sky -, ho fatto fatica e qualche errore in Q1 e Q2. Però domani vediamo di giocarcela con le Racing Point. Imparo dagli errori, domani più tranquillo in partenza”. (ANSA).



