(ANSA) – MODENA, 30 DIC – Avrebbe attestato falsamente le revisioni periodiche ed i collaudi di estintori a circa 1.500 clienti – privati e pubblici – una azienda di Modena finita al centro di accertamenti da parte dei Carabinieri. Nel dettaglio in azione si sono mossi i Nas di Parma, la Forestale e l’Ispettorato del Lavoro. Denunciato il legale rappresentante dell’attività – che nel Modenese fornisce materiali antincendio e si occupa di manutenzione da cinquant’anni – un 45enne al quale vengono contestati i reati di truffa, rimozione od omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Secondo i militari dell’Arma, di fatto non veniva svolta nessuna delle operazioni tecniche previste dalla normativa vigente e gli ignari detentori degli estintori erano esposti ai rischi di un’eventuale inadeguatezza degli stessi in caso di necessità, tra questi soggetti anche sale cinematografiche e scuole elementari.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram