(ANSA) – MODENA, 20 MAR – Una campagna di post sui social network dedicata alle mostre in corso ‘Anni molto animati. Carosello, SuperGulp!, Comix’, su fumetto e animazione made in Modena, e ‘Storie d’Egitto’, sulla collezione egizia e ricerche collegate, e anche la possibilità di intraprendere da casa un viaggio in 3D nell’antica città romana di Mutina o tra le esperienze “preistoriche” del Parco della Terramara di Montale.

I Musei civici di Palazzo dei Musei a Modena, chiusi al pubblico, lanciano nuove modalità di fruizione già attive attraverso internet, mentre altre sono in fase di realizzazione.

“In questi giorni difficili contrassegnati dalla parola d’ordine #iorestoacasa – spiega Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura – i nostri istituti culturali, e tra loro i Musei civici, arricchiscono di contenuti i loro canali social per mantenere vivo il contatto con i cittadini grazie alle finestre digitali che si possono aprire, invitando anche ad interagire per mantenere un senso di comunità intorno alla cultura”.

