(ANSA) – BOLOGNA, 31 DIC – Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia – nel corso di controlli in diversi esercizio commerciali della provincia – circa 200 chilogrammi di artifici pirotecnici, tenuti all’interno del locale da un cittadino cinese denunciato per non avere rispettato le disposizioni di legge in materia di conservazione e deposito di materiale esplodente e non aver osservato le norme in materia di prevenzione di incendi.

Nel dettaglio, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto un bancale con numerose scatole piene di fuochi d’artificio stipato in un magazzino accanto a carta ed altri materiali facilmente infiammabili senza che fossero state prese da parte del commerciante le dovute precauzioni.

Tra gli articoli sequestrati botti ribattezzati ‘Fontana nucleare’, ‘Mitraglia 62’, ‘Fontana lucifero’, ‘Mini ciccioli’, ‘Bang multiflash’,’Moom magnum xxl’. Tutti prodotti che, seppur a norma di legge, rappresentavano un vero e proprio pericolo a causa delle illecite modalità di stoccaggio.



