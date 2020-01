(ANSA) – BOLOGNA, 4 GEN – Sono gli Afterhours il primo nome ufficialmente annunciato nella line-up dell’evento organizzato dalle sardine in piazza VIII agosto a Bologna, a una settimana dalle elezioni regionali, dedicato a tutta l’Emilia-Romagna.

La storica band capitanata da Manuel Agnelli sarà sul palco insieme ad altri artisti: fra loro, come annunciato nei giorni scorsi dagli organizzatori, ma non ancora confermati, ci dovrebbero essere anche Vasco Brondi e Makkox.

Per l’organizzazione dell’iniziativa sono stati raccolti 65mila euro, con quasi 3mila piccole donazioni.

Intanto, sulla pagina Facebook, è stata lanciata l’operazione ‘Sos’, ovvero ‘Sardina ospita sardina’, una rete di accoglienza auto-organizzata e gratuito: chi abita nella zona di Bologna può mettere a disposizione un posto letto, mentre chi viene da fuori può richiedere ospitalità.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram