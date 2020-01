(ANSA) – BOLOGNA, 19 GEN – Vasto incendio, intorno alle 19.30 di ieri, in una abitazione in piazza Quattro Novembre a Malalbergo, nel Bolognese. Ad andare a fuoco, in un primo momento, un garage: le fiamme sviluppatesi nella rimessa si sono poi propagate ai piani soprastanti della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque squadre dalla sede centrale e dal distaccamento di San Pietro in Casale. Con autobotti e autoscala i pompieri sono riusciti a domare il rogo.

Accanto a loro anche i Carabinieri e i sanitari del 118.

L’intervento dei soccorritori ha permesso di mettere in salvo una persona che si trovava all’interno dell’immobile e che ha riportato qualche ustione. Per questo è stata ricoverata all’ospedale di Bentivoglio.



