(ANSA) – MODENA, 04 LUG – Due persone sono state salvate dai vigili del fuoco nel Modenese, questa mattina intorno alle 3, dopo che la loro auto era stata completamente sommersa dall’acqua in un sottopasso a causa di un violento nubifragio. È accaduto sulla Pedemontana, tra i comuni di Vignola e Spilamberto.

I vigili del fuoco di Modena, che in una notte hanno curato 40 interventi, hanno chiesto il supporto dei sommozzatori di Bologna, che sono intervenuti sul posto, riuscendo ad estrarre i due occupanti dell’abitacolo. Nella fascia pedecollinare modenese si segnalano inoltre allagamenti, alberi abbattuti e persone bloccate nelle auto in altri sottopassi stradali invasi dall’acqua. La SP 623 in località Ergastolo è stata invasa da detriti a causa di uno smottamento e sono state avviate le operazioni di ripristino da parte della Provincia di Modena.

(ANSA).



