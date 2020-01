(ANSA) – BOLOGNA, 6 GEN – E’ atterrato male e, nella caduta, ha riportato contusioni che lo hanno portato in Ospedale in codice 3, ossia di massima gravità. Protagonista della vicenda, avvenuta questa mattinata intorno alle 12, un paracadutista rimasto ferito nella fase di atterraggio presso l’aviosuperficie di Molinella, nel Bolognese.

L’uomo, a quanto appreso, potrebbe aver commesso un errore durante la fase finale dell’atterraggio cadendo al suolo e riportando serie contusioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118. Il paracadutista è stato condotto in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna.



