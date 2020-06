(ANSA) – ROMA, 20 GIU – “Penso che la partita sia stata equilibrata, con occasioni per noi e per loro. Mi aspettavo di peggio per la parte fisica, mi sono sentito abbastanza bene, pensavo di dover chiamare l’ambulanza a fine primo tempo”. Così, intervistato da Sky Sport, Juraj Kucka dopo il pareggio con il Torino. “Sono contento per il risultato e il gol – dice ancora il giocatore del Parma -, e speriamo di continuare così.

L’esultanza del bazooka? Era per un amico”. (ANSA).



