(ANSA) – RIMINI, 18 MAG – I primi due clienti a sedersi in una delle più note piadinerie di Rimini, a pochi passi dal mare, vengono da Torino. “Siamo qua per lavoro. Vorremmo vivere al mare e siamo venuti a vedere dei locali (bar, chioschi) da prendere in gestione – racconta uno dei due – è un’occasione più unica che rara. Un locale che ieri costava dieci, oggi costa tre”. La sua socia si gusta il momento. “Sedersi al tavolo di un ristorante dopo due mesi è un bell’effetto – dice – soprattutto per noi giovani abituati a fare serata con gli amici”. A farli accomodare al tavolo della ‘Casina del bosco’ è Diego. “Ci voleva questa ripartenza – dice all’ANSA – per il fisico e per la mente. Poi noi in Romagna, non solo dal punto di vista economico ma anche da quello morale, vogliamo stare in mezzo alla gente. Campiamo di questo”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram