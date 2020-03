(ANSA) – BOLOGNA, 26 MAR – Salgono a 10.816 i casi di positività in Emilia-Romagna, 762 più di ieri. Le guarigioni sono 792, 71 in più dall’ultimo aggiornamento, mentre i decessi salgono a 1.174, 97 in più. I pazienti in terapia intensiva sono 301, 7 in più da ieri.

“Siamo in un trend positivo rispetto a giornate precedenti e questo ci fa ben sperare”, ha spiegato il commissario per l’emergenza in Regione, Sergio Venturi, durante la diretta Facebook, precisando “che tutti i dati sono da consolidare e siamo in un’area aleatoria, ma cominciamo ad avere dati significativamente migliori e che tengono dagli ultimi 5 giorni”.



