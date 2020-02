(ANSA) – ROMA, FEB 9 – “Cosa vi devo dire? Da tutte le immagini si vede che è rigore netto, cosa dobbiamo commentare? Stasera faccio fatica. Sapete qual è il problema? Quando i ragazzi sono i più corretti del campionato, si passa per stupidi”: l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ai microfoni di Sky manifesta il suo disappunto per la direzione arbitrale di Di Bello. “E’ inutile che l’arbitro faccia il simpatico nell’intervallo – ha aggiunto -, ha detto a Cornelius che si è buttato e Cornelius è il giocatore più corretto a livello europeo. Io cosa devo dire ai miei ragazzi stasera? Gli alibi non si creano ma oggi faccio fatica a dir loro questo.

Evidentemente non è andato a vedere la Var perché avrebbe dovuto dare il rigore. Non andare a vedere non è accettare un errore, vuol dire non essere corretti”. (ANSA).



