(ANSA) – BOLOGNA, 27 DIC – Qualche anno fa erano compagni di banco in parlamento, entrambi eletti nelle file del Pdl alla Camera dei Deputati. Oggi, dopo qualche anno di lontananza dalla prima fila della politica, sono di nuovo in campo per le elezioni regionali su fronti contrapposti: Isabella Bertolini è in lista della Lega a Modena, in sostegno di Lucia Borgonzoni, Giuliano Cazzola, a Bologna, guida la lista di +Europa che sostiene Stefano Bonaccini.

La Bertolini, è passata alla Lega dopo che, dal 1994, era stata uno dei punti di riferimento di Forza Italia a Modena e in Regione, deputata per tre legislature. Cazzola, venne eletto alla Camera con le liste berlusconiane dopo una lunga esperienza in Cgil e Psi. Lasciò il Pdl per votare la fiducia al governo Monti. Si ricandidò nel 2013 con Scelta civica, ma non fu eletto.



