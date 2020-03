‘Andrà tutto bene’, il nuovo brano di Cisco con Giovanni Rubbiani, una riduzione teatrale del Simposio, un inedito Giuseppe Verdi agricoltore, l’omaggio esclusivo di Lino Guanciale con la lettura dell’Orlando furioso, le Collezioni comunali d’arte di Bologna, e poi cinema e jazz insieme a tanta altra musica, dal rock, al pop, all’elettronica.

È in arrivo un weekend ricco di iniziative e nuovi protagonisti per #laculturanonsiferma, striscia quotidiana a cura dell’assessorato alla Cultura della Regione, guidato da Mauro Felicori, e realizzato in collaborazione con gli operatori culturali dell’Emilia-Romagna. Prosegue così la programmazione, dopo gli ottimi ascolti del primo weekend che ha portato decine di migliaia di spettatori su facebook, YouTube e web, con alcuni picchi di accessi, come per la diretta con la squadra di Garrincha, con 6630 visualizzazioni.

Gli operatori culturali continuano ad aderire all’iniziativa con numerose proposte, condividendo i propri archivi, o lanciando nuove iniziative, dimostrando assieme all’Assessorato di essere vicini ai cittadini con la propria arte in attesa di tornare nei luoghi della cultura. Gli eventi andranno on line sulle piattaforme regionali di EmiliaRomagnaCreativa (www.emiliaromagnacreativa.it) e Lepida Tv (www.lepida.tv e canale YouTube), fruibile anche sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky.

