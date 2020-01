(ANSA) – BOLOGNA, 31 DIC – E’ entrato nell’hotel ‘I Portici’ di via Indipendenza, nel centro di Bologna, e si è intrufolato nello stanzino dove ci sono gli armadietti del personale, che ha scassinato e svaligiato per rubare portafogli, un telefonino e altri effetti personali.

Il ladro è un 27enne marocchino, arrestato dai Carabinieri del nucleo Radiomobile. A chiamarli è stato un dipendente dell’albergo, che ha dato l’allarme al 112 dopo avere sorpreso l’intruso, riuscito inizialmente a fuggire. I militari lo hanno rintracciato in strada e recuperato l’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 500 euro.



