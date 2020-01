I Vigili del fuoco del distaccamento di Imola, nel Bolognese, nel pomeriggio hanno salvato un cane, di nome Bibi, rimasto incastrato nelle fogne.

Dopo essersi infilato in un sifone sotto un passaggio pedonale, l’animale non riusciva più ad uscire, una squadra lo ha raggiunto aprendo una botola sulla strada. Il cane, in ottime condizioni di salute, è stato restituito alla proprietaria.



