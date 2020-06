(ANSA) – MODENA, 15 GIU – I Carabinieri del Nas di Parma, con la collaborazione dell’Arma di Modena, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura presso il tribunale di Modena, hanno sequestrato un immobile adibito a struttura ricettiva per anziani a Castelfranco Emilia nel Modenese..

L’attività investigativa, supportata da un’ispezione effettuata con l’ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Emilia e dell’Azienda Usl di Modena, ha consentito di constatare, fanno sapere i militari, che nell’immobile si attuava, di fatto e senza alcuna autorizzazione, la gestione di attività socio-sanitarie tipiche delle Case Residenza Anziani quali la somministrazione di farmaci e l’assistenza medica ed infermieristica a 14 pazienti non autosufficienti.

Per questo i Carabinieri hanno sequestrato la struttura e trasferitogli ospiti presso altre strutture o le famiglie d’origine. Il direttore della struttura e l’amministratrice della società a cui faceva capo l’attività economica risultano indagati per esercizio abusivo della professione sanitaria.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram