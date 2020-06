(ANSA) – ROMA, 21 GIU – L’Inter batte la Sampdoria 2-1 e l’Atalanta il Sassuolo 4-1 nei recuperi della 25/a giornata del campionato di serie A giocati oggi. La squadra di Conte ha sfruttato la vena di Lukaku e Lautaro, entrambi a segno, per imporsi su una fragile Samp e portarsi a -6 dalla Juventus capolista e a -5 dalla Lazio. Zapata ha realizzato una doppietta per gli atalantini, che sono sempre quarti, a -6 dai cugini milanesi e a +6 sulla Roma, la più vicina rivale per un posto in Champions. (ANSA).



