(ANSA) – BOLOGNA, 19 APR – Al volante con un tasso alcolemico oltre il consentito e risultato positivo all’uso di cocaina è finito fuoristrada andandosi a schiantare violentemente contro un muretto a margine della Strada Provinciale 7 Scandiano-Viano – denominata in quel tratto via Mazzalasino – nel Reggiano.

Protagonista della vicenda un 25enne residente a Scandiano denunciato dai Carabinieri con l’accusa di guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’incidente – in cui la macchina su cui viaggiava è andata distrutta e rottamata – il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Oltre alla denuncia per essersi messo alla guida dopo aver assunto cocaina e dopo l’uso smodato di bevande alcoliche – come rivelato dagli esami ospedalieri cui è tato sottoposto – il 25enne ha visto ritirata la propria patente che rischia di essere sospesa sino a due anni. (ANSA).



