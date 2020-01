(ANSA) – BOLOGNA, 2 GEN – Era salito sul parapetto del Ponte di Verucchio sul Marecchia – chiuso al transito di persone e veicoli dallo scorso 20 dicembre per verifiche strutturali – deciso a ‘farla finita’ e a gettarsi di sotto. Protagonista della vicenda, avvenuta intorno alle 12 di ieri, un uomo di 35 anni, residente in provincia di Forlì-Cesena, salvato in extremis dall’intervento dei Carabinieri di Villa Verucchio, nel Riminese.

A far accorrere i militari è stata la segnalazione di cittadino che, a passeggio sulla strada provinciale ‘Santarcangiolese’, ha scorto una persona impegnata a salire sul parapetto del ponte. Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad afferrare il 35enne – prima per la giacca e poi per le braccia – tirandolo giù dalla balaustra e impedendogli di portare a termine il suicidio. L’uomo è stato portato in caserma e poi condotto dai sanitari del 118 all’Ospedale ‘Infermi’ di Rimini dove è stato ricoverato.



