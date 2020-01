(ANSA) – BOLOGNA, 22 GEN – Un parcheggio di auto ‘dormienti’, con i motori spenti, in cui si è dato convegno un gruppo di uomini, per cercare un modo nuovo e migliore di stare insieme.

E’ lo spunto di ‘La vita nuova’, prima nazionale dello spettacolo di Romeo Castellucci, in scena il 24 e 25 gennaio a Bologna, progetto speciale di Art City, negli spazi DumBo.

Il testo è di Claudia Castellucci, la musica di Scott Gibbons, con in scena Sedrick Amisi Matala, Abdoulay Djire, Siegfried Eyidi Dikongo, Olivier Kalambayi Mutshita, Mbaye Thiongane. Il lavoro è stato commissionato da Kanal-Centre Pompidou di Bruxelles, dove ha debuttato nel 2018, poi ospite di festival a Vienna, Atene, Helsingor e Parigi. La performance, in francese con sopratitoli in italiano, è ispirata da ‘Lo spirito dell’utopia’ do Ernst Bloch, un saggio, scritto tra il 1915 e il 1917 e rivisto in parte nel 1923, un classico del pensiero filosofico contemporaneo e si muove nella dimensione utopica del pensiero, delineando una ‘ontologia del non ancora’. (ANSA).



