Danni da maltempo in provincia di Modena per un temporale che si è verificato intorno alle 17. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: diversi gli alberi e i rami che sono caduti a causa del vento. In particolare i danni maggiori sono stati rilevati nella frazione di Magreta, dove il vento ha sollevato la copertura di un’abitazione. A Modena problemi nel sottopasso della tangenziale in via Emilia Est per un allagamento.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram