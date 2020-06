“I greci facciano come credono, penso che perderanno una grande opportunità, di avere più turisti di quelli che avranno”, “se vogliono venire in Italia e in Emilia-Romagna sono i benvenuti”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della della conferenza delle Regioni, ospite di ‘Live non è la D’Urso’ su Canale 5, commentando la riapertura della Grecia all’arrivo degli italiani ma con test per chi proviene da Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. “Mi pare sia un messaggio proprio sbagliato e in ogni caso avremo più turisti qui da noi di quelli che andranno in Grecia”. Riaprire tutti il 3 giugno, ha aggiunto, “mi pare sia una misura e un tempo giusto”. “È giusto prendersi una quota di rischio, seppur minima. Col virus noi dovremo convivere nei prossimi mesi. Finché non avremo il vaccino il virus non sarà definitivamente sconfitto”.

