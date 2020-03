(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAR – “Purtroppo, è ancora alto il numero dei decessi, ma ci aspettiamo comunque una significativa riduzione sia dei contagi che dei decessi nei prossimi giorni”.

Lo ha detto, commentando i dati relativi ai contagi e alle morti in Emilia-Romagna, il commissario regionale all’emergenza Coronavirus Sergio Venturi.

“Continua il trend osservato nei giorni precedenti – ha detto – quindi una moderata riduzione dei casi percentuali, confermati dalla riduzione degli accessi in Pronto soccorso e, attraverso il 118, in ospedale per polmonite interstiziale”.

In Emilia-Romagna i casi di positività accertati alle 12 sono 13.119, 736 in più di ieri. Rispetto al giorno precedente sono morte 99 persone in più. Il numero complessivo dei decessi sale a 1.443. Contenuto anche l’aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva, che sono 333, 17 in più rispetto a ieri.

Continuano a salire anche le guarigioni, che raggiungono quota 1.141.

Particolare attenzione rimane su case protette e centri anziani che rimangono “l’unico vero focolaio”. (ANSA).



