(ANSA) – TRIESTE, 04 GIU – Dalla cybersecurity al 5G, dagli scenari digitali post emergenza Covid-19 alle sfide delle tecnologie quantistiche, dalle fake news all’Open Science.

Sono questi alcuni dei principali temi che verranno affrontati nel corso dello European Dialogue on Internet Governance, primo evento satellite di Esof 2020 che si terrà interamente online dal 10 al 12 giugno prossimi e che vedrà la partecipazione di rappresentati del mondo accademico, istituzioni pubbliche e private, stakeholder del mondo politico e cittadini.

Presentato questa mattina in una videoconferenza stampa, l’appuntamento sarà ospitato virtualmente dall”Abdus Salam’ International Centre for Theoretical Physics (Ictp) di Trieste in collaborazione con ministero dell’Innovazione, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) e Università di Trieste.



