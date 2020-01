(ANSA) – TRIESTE, 14 GEN – WRM Group ha annunciato un accordo quadro per il salvataggio del Gruppo Kipre, eccellenza italiana nel mercato dei prosciutti DOP, che opera principalmente attraverso i marchi Principe e King’s. L’accordo prevede una immissione immediata di liquidità a supporto dell’operatività ordinaria, sino al completamento della due diligence. Nel caso di esito positivo di questa, l’accordo sottoscritto prevede un piano di ristrutturazione e l’immissione delle risorse sufficienti al risanamento e al rilancio del Gruppo Kipre in Italia e nei mercati internazionali in cui è presente.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram