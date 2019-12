(ANSA) – TRIESTE, 28 DIC – Uno sportello Atm di Poste italiane è stato fatto esplodere nella notte ad Aurisina (Trieste) e il contante contenuto al suo interno è stato rubato.

E’ in fase di valutazione il valore complessivo del furto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Duino-Aurisina e la Squadra mobile della Questura di Trieste.

Indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.

(ANSA).



