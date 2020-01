(ANSA) – TRIESTE, 2 GEN – Incidente stradale oggi pomeriggio sul raccordo autostradale 13, in direzione Trieste, dove – all’altezza dello svincolo per Trebiciano – un’auto si è capovolta, per cause ancora da accertare. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno estratto la conducente del veicolo e il personale sanitario.

L’automobilista è stata trasportata all’ospedale di Cattinara. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e la sede stradale. Sul posto anche la Polizia stradale. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram