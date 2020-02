(ANSA) – UDINE, 1 FEB – E’ stato completato il restauro della cripta degli affreschi della Basilica di Aquileia. L’opera, commissionata dalla Fondazione Società per la conservazione della Basilica, è stata avviata nel 2015, suddivisa in tre lotti e quattro fasi ed eseguita – afferma la Regione Fvg – dalla società Opera Est di Trieste con un costo di 131 mila euro, coperti da finanziamento delle tre Fondazioni bancarie regionali.

La struttura architettonica della cripta risale al IX secolo, mentre il ciclo di affreschi è della seconda metà del XII. Sulla volta appaiono 19 scene con le storie di Ermacora che raccontano le origini del cristianesimo ad Aquileia; nelle 4 lunette sono raffigurate le scene della Passione di Cristo e la morte di Maria; nei pennacchi figure di santi; nella volta centrale la Madonna in trono col Bambino fra i simboli degli evangelisti e Cristo in trono fra gli angeli. “Aquileia – ha detto l’assessore alla Cultura del Fvg, Tiziana Gibelli – deve diventare il principale polo attrattivo del Fvg”.(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram