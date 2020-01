(ANSA) – MILANO, 19 GEN – “Non è un pomeriggio di rabbia. È un pomeriggio di delusione perché questo epilogo è stato particolarmente sanguinoso. Il mio compito è quello di accompagnare i giocatori su questa strada che stanno facendo sempre più loro”. E’ il parere di Luca Gotti dopo la sconfitta arrivata al 93′ dell’Udinese a San Siro contro il Milan. “C’è stata – spiega a Sky il tecnico dell’Udinese – questa voglia di ribattere colpo su colpo. Se affronti il Milan a San Siro in maniera arrendevole poi non vai da nessuna parte. A fronte di una prestazione coraggiosa non c’è la ricompensa dei tre punti”.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram