(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Altra battuta d’arresto per il Cagliari di Maran, che dopo la sconfitta in casa con la Lazio cade anche a Udine e si allontana dalla zona Champions. I bianconeri friulani si sono imposti 2-1 nell’anticipo della 17/a giornata,, cogliendo il secondo successo della gestione Gotti e migliorando un po’ una classifica finora deficitaria. Un gioiello di De Paul e una rete in mischia di Fofana hanno deciso l’incontro in favore dei padroni di casa. Il Cagliari non ha approfittato delle numerose occasioni avute e nemmeno del pareggio di Joao Pedro (11 gol in campionato), annullato poco dopo dal gol del francese. (ANSA).



