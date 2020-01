(ANSA) – UDINE, 11 GEN – “La partita di domani non si vince con la tattica. Si vince con la corsa, l’aggressività, la voglia di aggiudicarsi i contrasti”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Luca Gotti nella consueta conferenza stampa alla vigilia del lunch match con il Sassuolo, alle prese con assenze importanti.

“Al Sassuolo mancano più di due giocatori di grande valore rispetto alla rosa d’inizio anno, ma è comunque in grado di mettere in campo un 11 di qualità. Ha un’identità calcistica molto precisa. È una squadra che a tratti può essere dominante anche con grandi squadre – ha affermato -. Dovremo essere bravi a leggere i momenti all’interno della partita”.

Gotti ha anche chiarito che l’Udinese “non può prescindere dall’atteggiamento” che non può cambiare dopo le ultime due vittorie e una ritrovata classifica più tranquilla. “Sarebbe un errore grave”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram