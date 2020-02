(ANSA) – UDINE, 7 FEB – “Veniamo da tre sconfitte consecutive, maturate in modo diverso, ma pur sempre sconfitte: adesso è il momento di lasciare da parte i proclami e passare ai fatti, per invertire la rotta e iniziare nuovamente a muovere la classifica”. Lo ha affermato l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, presentando il match di domenica a Brescia. La conferenza stampa è stata anticipata di un giorno perché domani la Dacia Arena di Udine sarà impegnata per la partita interna del Pordenone in serie B contro il Livorno.

“Questo match rappresenta una sorta di spartiacque per decidere se andiamo verso il sole e ci garantiamo un finale di campionato più tranquillo – ha aggiunto Gotti – oppure se restiamo impantanati nelle problematiche che ti dà una classifica incerta. Quanto agli avversari, dovremo fare attenzione a Balotelli, un giocatore che può essere determinante, ma non l’unico. Anche all’andata il Brescia fece una buona prestazione e ci inaridì le fonti di gioco”. (ANSA)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram