Marvin Zeegelaar, terzino sinistro classe 1990, giocatore in arrivo dal Watford, è tornato a Udine. Il suo nuovo approdo in bianconero è stato appena ufficializzato dall’Udinese Calcio dopo che l’esterno olandese ha effettuato stamani le visite mediche e si è già allenato agli ordini del tecnico Luca Gotti.

Arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2020. Zeegelaar aveva già indossato la maglia delle zebrette nella seconda metà della passata stagione, in prestito proprio dal Watford. In bianconero aveva fatto il suo ingresso in campo il 26 gennaio a Genova, in casa della Sampdoria, per collezionare in totale 12 presenze in serie A. Sarà dunque lui il vice di Ken Sema sulla corsia di sinistra per il girone di ritorno. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram