(ANSA) – TRIESTE, 08 GIU – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe voluto conferirgli l’onorificenza di Cavaliere, ma lui ha rifiutato in seguito alle polemiche che ci sono state sulla gestione della casa di riposo di Paluzza (Udine), dove molti anziani sono rimasti vittima del Coronavirus. Protagonista della vicenda è Alessandro Santoianni direttore generale ASP Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro “Matteo Brunetti ” di Paluzza. In una nota Santoianni ha reso noto di aver ricevuto il telegramma del Quirinale il 4 giugno al quale ha risposto, con una rinuncia, “pur con rammarico”, il giorno dopo. Il dg parla di “profondo rispetto e apprezzamento” per il Presidente e, di contro, di “sterili e strumentali polemiche sorte attorno al riconoscimento alla mia persona”. Santoianni fa anche riferimento alle “necessarie verifiche giudiziarie che affronterò, se del caso, con la serenità di chi sa di aver adempiuto ai propri obblighi nel rispetto delle disposizioni ricevute e delle norme vigenti”.

(ANSA).



