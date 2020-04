(ANSA) – TRIESTE, 19 APR – Stavano celebrando la Pasqua ortodossa in Chiesa incuranti delle disposizioni sulla mobilità e la distanza interpersonale. Per questa ragione la polizia ha sanzionato le 28 persone che partecipavano alla liturgia per il divieto di assembramento e i due celebranti per non essersi attenuti al divieto di celebrare messa. E’ accaduto questa mattina a Trieste. I fedeli – poco meno di trenta – si sono ritrovati nella chiesa di via dell’Istria messa a disposizione dalla Diocesi di Trieste, non avendo la comunità rumena un tempio dove poter celebrare le proprie funzioni religiose.

Alcuni vicini però hanno notato l’assembramento e hanno allertato la polizia che è intervenuta anche con agenti della Digos. (ANSA).



