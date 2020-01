(ANSA) – TRIESTE, 9 GEN – Dalla ‘video-cuffia’ che funziona come un sistema di videocomunicazione mobile pensata per professionisti, operatori e volontari del mondo del soccorso, alla app che consente ai turisti di individuare dove essere ospitati per una cena in casa nella città che stanno visitando; dal dispositivo per individuare sesso, età, emozioni e interpretare lo sguardo grazie alle immagini di una videocamera, a quelli che rilevano il livello di inquinamento in ambienti chiusi o la presenza di una persona, anche se questa è assolutamente immobile.

Sono le proposte di alcune delle 47 start up italiane, provenienti da 13 regioni, presenti al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas. Per questa terza missione Tilt – fondata da Area Science Park e dalla privata Teorema – e Agenzia Ice, presentano giovani imprese operanti nei settori Smart home, Wearable, Health & Wellness, Vehicle e eCommerce/enterprise. Per la prima volta, spiega il presidente di Teorema, Michele Balbi, “ci sono 9 start up a guida femminile e 9 green”.



