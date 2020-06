(ANSA) – GORIZIA, 19 GIU – Hammamet, I miserabili, Lontano lontano, L’ufficiale e la spia, Martin Eden, Ritratto della giovane in fiamme e Sorry we missed you. Sono le sette sceneggiature – selezionate tra i titoli europei usciti nelle sale durante la stagione cinematografica 2019-2020 – in concorso al “Premio Amidei”, in programma a Gorizia dal 16 al 26 luglio.

Previsto anche un omaggio ad Andrea Camilleri, a un anno dalla scomparsa.

La 39/a edizione del Premio è stata presentata oggi. L’evento è stato ripensato nella struttura per continuare a offrire intense pagine di cinema: l’Amidei 2020 si espande infatti nel tempo frammentando la proposta in tanti appuntamenti che da luglio animeranno la vita culturale della città fino a inizio 2021.

A inaugurare il calendario sarà la sezione dedicata ai film in concorso per il premio internazionale alla Migliore Sceneggiatura: 11 giorni di cinema durante i quali ai 7 film in concorso si affiancherà una proiezione speciale dedicata all’Amidei Kids e 3 pellicole fuori concorso. Protagonista dell’Amidei Kids, La famosa invasione degli orsi in Sicilia per la regia di Lorenzo Mattotti ispirato all’omonima storia che Dino Buzzati scrisse e disegnò per il Corriere della Sera nel 1945. La voce narrante è di Andrea Camilleri di cui il 17 luglio ricorre la scomparsa. Sarà quindi una serata omaggio al grande scrittore siciliano. (ANSA).



