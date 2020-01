(ANSA) – UDINE, 13 GEN – Ha colpito con un pugno al capo, senza motivo, un anziano che si trova in coda alla cassa di un supermercato. È successo venerdì in un negozio di Udine.

L’autore del gesto, un uomo di 32 anni, è stato denunciato. La vittima, un pensionato di 73 anni di Udine, è stato ricoverato in ospedale per le lesioni riportate. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine.

Oggi, all’esito degli accertamenti, i militari dell’arma hanno denunciato l’aggressore. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram