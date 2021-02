Trieste, 22 feb – “Dolore e sgomento per l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, colpiti in un vile agguato mentre erano impegnati in un’opera di pace e stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo”.

Lo afferma in una nota di cordoglio il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, esprimendo a nome dell’intero Gruppo dem “riconoscenza per il loro lavoro che onora l’Italia” e

Advertisements

Advertisements

rivolgendo “totale solidarietà alle famiglie, al corpo diplomatico e all’Arma dei Carabinieri”.

“Insieme all’ambasciatore Attanasio, che ha incarnato nel modo più alto il senso della partecipazione italiana alla missione Onu, rivolgiamo un pensiero particolare – conclude Moretti – ai militari del 13. Reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia di stanza a Gorizia, colleghi dell’appuntato Iacovacci”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram