(ANSA) – TRIESTE, 10 MAG – Le forze dell’ordine in Fvg hanno controllato ieri 3.210 persone sanzionandone 75 per inottemperanza alle norme previste dal Dpcm e denunciandone 6 ma per aver commesso reati diversi da quelli previsti dal decreto.

Sono anche stati controllati 1.109 esercizi e attività commerciali. (ANSA).



