(ANSA) – TRIESTE, 16 MAR – Sono 384 le persone risultate positive al Coronavirus in Fvg, di cui 82 sono ospedalizzate, delle quali 15 sono ricoverate in terapia intensiva. I decessi sono intanto saliti a venti (rispetto ai 17 di ieri), si tratta di persone tutte di età superiore a 80 anni tranne una, di 62, ma con patologie pregresse.

Le vittime sono di Pordenone (2), Trieste (12) e Udine (6), tutte di età superiore agli 80 tranne una di 62, e con patologie pregresse. E’ la situazione in Friuli Venezia Giulia fino a questa mattina, come indicato dal Governatore Massimiliano Fedriga in videoconferenza Sono in corso circa 600 tamponi e nei prossimi giorni sarà attivato un sistema per accelerare l’attività di monitoraggio e ridurre i tempi degli esiti dei test.



