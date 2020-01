(ANSA) – TRIESTE, 29 GEN – Quattro casi di coronavirus sono stati segnalati in Friuli Venezia Giulia tra le città di Udine e Trieste. Tutti e quattro i casi, però, “sono negativi”, come ha fatto sapere l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi. Riccardi, confermando i quattro casi, ha spiegato che le persone “avevano dei sintomi particolari e per precauzione sono stati esaminati. Tutti gli esiti degli esami hanno dato risultati infondati”. I pazienti coinvolti, ha fatto sapere, arrivavano dall’area da dove si è propagato il virus. “Stiamo lavorando direttamente in coordinamento con il ministero della Salute e tutte le strutture sono attivate”, ha aggiunto l’assessore precisando che “abbiamo attivato l’implementazione di tutti i dispositivi, l’organizzazione dei trasporti sanitari e tutte le strutture operative sono attivate.

Porto e aeroporto compresi”. In Friuli Venezia Giulia le strutture di infettivologia di riferimento, ricorda, sono Trieste, Udine e Pordenone. (ANSA).



